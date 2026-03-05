Роза Сябитова ответила Виталию Милонову, назвавшему женщин проститутками

Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала выступление депутата Госдумы Виталия Милонова, в ходе которого он назвал женщин, которые требуют от мужчин дорогие подарки на 8 Марта, проститутками. Слова знаменитости передал "Ридус".

По словам Сябитовой, то, что некоторые россиянки ждут от мужчин дорогие подарки на Международный женский день, исключительно "дело этих женщин".

При этом телеведущая подчеркнула, что такие ожидания не должны становиться поводом равнять всех женщин "по одному стереотипу", как это сделал депутат. Сябитова заявила, что из-за этого ей жаль Милонова.

"Мне жалко данного депутата, воспринимающего всех российских женщин через такую призму. Кстати, у нас очень маленькая прослойка торгующих собой женщин. Не знаю лично каких-либо жриц любви. Наверное, Милонову лучше знать, что именно они хотят", — сказала сваха.

Напомним, до этого Милонов заявил, что Международный женский день должен напоминать о борьбе за равноправие. Однако, по мнению парламентария, для некоторых женщин этот праздник стал лишь поводом для получения подарков. Депутат отметил, что такая практика схожа с продажной любовью.

"Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая — проститутка. Это только так может быть", — сказал Милонов.

В январе Роза Сябитова посоветовала женщинам никогда не перечить мужчинам. Телеведущая добавила, что при этом россиянкам следует поступать так, как они считают нужным, поскольку спорить с мужчинами бесполезно.