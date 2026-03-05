Продюсер назвал свободные ниши в российском шоу-бизнесе

В российском шоу-бизнесе практически исчезли исполнители в жанре классической эстрады и русского рока, заявил News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артистов уровня Ирины Аллегровой или Льва Лещенко сегодня не слышно.

Как отметил эксперт, ниша стандартной эстрады оказалась практически пуста — большинство современных исполнителей уходят в поп-музыку или рэп. Аналогичная ситуация сложилась и в рок-направлении: широкую известность имеют лишь ветераны сцены — группы «Сплин», «Би-2» (ее музыкант Егор Бортник* признан Минюстом РФ иностранным агентом), «Король и Шут». Рудченко констатировал, что эстрада и русский рок сегодня находятся на минимуме по количеству представленных артистов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев сообщал, что самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали Григорий Лепс, певец Shaman и группа «Тату». По его данным, Лепс мог зарабатывать до 100 млн рублей за выступление.

Также ранее стало известно, что певец Ваня Дмитриенко за прошлый год заработал около 924 млн рублей за 33 концерта. По данным издания Readovka, гонорар артиста за одно шоу составляет около 28 млн рублей. После него в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов идут Григорий Лепс с заработком в 908,5 млн рублей, и Надежда Кадышева — она заработала 900 млн рублей за 36 концертов.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.