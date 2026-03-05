Карьера, материнство и уход от мужа: судьба актрисы Лики Нифонтовой

Лика Нифонтова росла за кулисами и наблюдала за страстями между персонажами спектаклей, однако не могла представить, каким захватывающим будет сюжет ее реальной жизни. Starhit вспомнил историю артистки в день ее 63-летия.

Между двумя мужчинами

Лиана Симкович (именно так звали Лику при рождении) родилась 5 марта 1963 года в Казани, однако уже через три месяца переехала вместе с семьей в Самару. Ее отец Алексей Симкович был актером, а мама — заведующей педагогической частью в театре. В школу она пошла уже в Волгограде, а после жила в Тбилиси. Аттестат ей удалось получить в Ростове-на-Дону.

Девочка росла за кулисами, однако первые ее грезы были связаны с балетом. После третьего класса Лика даже пошла в Тбилисское хореографическое училище, но вскоре стало понятно, что данные у нее средние. Через четыре года она осознала, что не превратится в приму. Навыки танца пригодились, когда Симкович поступила в Щукинское училище.

Вместе с Ликой учились Светлана Рябова, Нина Дворжецкая и Ирина Метлицкая. С сокурсницами студентка ладила хорошо, но учеба была непростой. Симкович признавалась, что первые годы не понимала, что такое «я в предлагаемых обстоятельствах».

«Что-то начало меняться на третьем курсе, когда Юрий Михайлович Авшаров стал готовить с нами горьковских "Варваров" — это был наш дипломный спектакль. Он дал мне роль Анны, и на репетициях мне потихоньку стали открываться какие-то секреты актерской профессии», — вспоминала артистка.

Уход от мужа

Еще студенткой актрису позвали в «Сатирикон». К тому моменту она уже успела выйти замуж за коллегу по цеху Юрия Нифонтова. В театре за Ликой внезапно начал ухаживать сокурсник мужа — Сергей Урсуляк. Сперва презенты в виде мандаринов и шоколадок казались молодой женщине лишь проявлением человеческого участия, но, когда Урсуляк стал провожать артистку до дома, все прояснилось. Артист тогда жил с женой Галиной Надирли. Год Лика и Сергей встречались, пока из семьи сперва не ушла артистка, а после и Урсуляк.

«Сергею все далось тяжелее, потому что дочка, и совсем маленькая… Сашке два годика только исполнилось. Мне проще, я по крайней мере не была связана ребенком. Поэтому однажды просто сказала мужу: "Извини, я полюбила другого человека. Ухожу". Юра поначалу уговаривал не торопиться. Понятно, влюбилась, но и это может пройти! "Одумайся, — говорил, — жизнь длинная". Но для меня ситуация была слишком очевидной, чтобы еще чего-то ждать», — рассказывала Нифонтова.

По началу влюбленные страдали от бытовой неустроенности — из арендованной комнаты их внезапно выселили, так что полгода пришлось жить у завтруппой театра, а потом — у Михаила Ширвиндта. Через некоторое время Райкин выбил для Нифонтовой и Урсуляка квартиру на Шелепихинском шоссе, где первые годы жизни провела их общая дочь Даша. Александру Урсуляк порой тоже принимали за наследницу Лианы — у первой семьи режиссера хватило сил подружиться с его новой избранницей.

Работа с мужем

В 1983 году Нифонтова засветилась в картине «К своим!», после чего на 10 лет сосредоточилась на театральной карьере. К кино актриса вернулась благодаря второму мужу, который снял ее в «Русском регтайме», «Дачниках», «Сочинении ко Дню Победы». В нулевые годы она сыграла Каролину Шеппард, однако больше ее запомнили по роли Норы в сериале Урсуляка «Ликвидация». Позднее сотрудничество с мужем продолжилось в картинах Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Одесский пароход».

Отметим, что вторая жена Юрия Нифонтова, Юлия Пивень, уверена — даже спустя годы Урсуляк ревнует Лику к бывшему. По этой причине он якобы не зовет сокурсника в свои проекты.

«Юра и Лика больше 30 лет не вместе. Но Сергей Урсуляк, как ни странно, боится, что Нифонтов уведет Лику обратно. Поэтому и не снимает его своих блестящих фильмах», — говорила она.

Лика теорий второй жены бывшего супруга не подтверждала и в целом редко вспоминала о своем прошлом. Не переживала артистка и за верность супруга.

Отметим, что Нифонтова не потерялась в тени супруга режиссера, ведь работала не только с ним. Она появилась в сериале «Нереалити», мелодраме Дмитрия Петруня «Раневская», картине Никиты Высоцкого «Август». Кроме того, в детективе «Загляни ему в голову» и «Тихом Доне» актрисе довелось играть с дочкой Дашей.

К слову, Дарья Урсуляк сделала маму бабушкой еще в 2016 году, родив одногруппнику Константину Белошапке малышку Ульяну. Зятя родители девушки обожали, как и поклонники, считая, что пара гармонична. По этой причине новость о разрыве супругов в 2021 году стала для многих неожиданностью. Через некоторое время Урсуляк встретила в «Сатириконе» второго избранника — Егора Перегудова. Они оформили отношения в 2023 году.