«Очень жаль»: чем для российских звезд могут обернуться скандалы на концертах

Скандалы с российскими звездами, которых периодически обвиняют в выходе на сцену в нетрезвом виде, могут стоить им заработка и даже карьеры. Кто из российских исполнителей вызвал недовольство публики, разбиралась «Комсомольская правда».

Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, так и не смогла восстановить репутацию и продолжить карьеру на большой сцене после концерта в Красноярске, который прошел летом 2024 года.

В то время она не была в эстрадной поп-двадцатке, но работы хватало — по пять-шесть выступлений в месяц, плюс телесъемки. Однако все изменилось после того, как зрителей возмутило поведение артистки на концерте в честь Дня металлурга.

На видео с концерта, появившихся в соцсетях, Наталья Чистякова-Ионова странно себя ведет — не попадает в ноты, хаотично двигается. Публика решила, что она «выпивала перед концертом». В оправдание певица заявила, что виной стал прием антидепрессантов на фоне тяжелых душевных переживаний из-за смерти бабушки.

«Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя были те, кому концерт понравился», — заявила она.

За тот концерт с учетом налогов Ионовой-Чистяковой заплатили 5,5 млн руб. А продюсер Максим Фадеев заявил, что запретит Наталье петь песни его авторства («Невеста», «Малыш», «Снег идет» и другие). После скандала Глюкоза кардинально сменила имидж, начала заниматься электронной клубной музыкой и выступать со своими диджей сетами в ночных клубах. У нее больше нет съемок на ТВ, а число концертов резко сократилось.

МакSим

Сейчас МакSим (Марина Абрамова) дает не больше трех-четырех концертов за месяц, и переломным моментом в ее карьере стало выступление в Сочи три года назад, пишет газета.

Тогда, к артистке возник повышенный интерес после того, как она вылечилась от коронавирусной пневмонии с 95% поражением легких, и МакSим организовала плотный гастрольный тур.

Но на сцене в Сочи ее голос звучал слабо, в ноты она не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей стала уходить с концерта, а через 30 минут со сцены ушла сама МакSим. Деньги за билеты вернули, а зрители сделали вывод, что певица выпила спиртное перед выступлением. Тур был оставлен.

Певица оправдывалась тем, что в Сочи она приехала не просто уставшая, а «не могла уже стоять на ногах», и решила, что алкоголь ей поможет. Марина Абрамова извинилась перед зрителями, прошла лечение от алкогольной зависимости и «публика ее пожалела, простила, принимает тепло», отмечается в статье.

Слава

45-летняя певица Слава за месяц дала 15 концертов в регионах, а во время 16-го в Пензе на сцену вышли две подвыпившие дамы и обвинили артистку, что она поет «под фанеру». В итоге певица ушла за кулисы, перерыв заполнили музыканты из ее коллектива. Отзывы после концерта были разные: несколько человек стали подозревать Славу в выступлении под фонограмму и подшофе.

Но сама артистка рассказала, что не была пьяна, просто очень плохо себя чувствовала, ее буквально «шатало из стороны в сторону» от слабости из-за отита и принятых лекарств, но от выступления она не могла отказаться, так как его грозило многомиллионными штрафами.

Певица сейчас проводит время в Москве в кругу семьи и записывает для соцсетей ролики, в которых возмущается тем, как «пьяные бабы сорвали концерт». Тем временем в Пензе принимают претензии от всех желающих вернуть билеты. В апреле у певицы запланировано 8 концертов в регионах. Продажи активно идут, и после скандала они активизировались, утверждает газета.

Выступления 66-летней Надежды Кадышевой, которая внезапно оказалась в тренде у молодежи, критикуют из-за того, что часть песен в концертной программе народная артиста поет с сыном Григорием.

Однако «фонограмму» зрители не обсуждают. И из-за появления на сцене сына Кадышевой билеты никто сдавать не собирается. Тем более что на афишах он заявлен изначально.

Теоретически можно вернуть деньги за билет на концерт, если он состоялся, но не понравился зрителю, но «ситуация пограничная», пояснил изданию адвокат Валерий Панасюк.

«Если продолжительность концерта оказалась меньше, чем было заявлено, тогда зритель может от организатора затребовать возмещение убытка. Если артист поет под фонограмму, то теоретически зритель может затребовать информацию у организаторов, на каких условиях выступает артист. Если условия нарушены, то тогда можно затребовать убытки. Но судебная перспектива мала...», — пояснил он.

Напомним, что в 2025 году наблюдался заметный всплеск интереса к творчеству российских артистов. Особенно ярко проявилась тенденция к возвращению на сцену легенд отечественной эстрады 1990-х годов. Певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова вновь обрели широкую популярность, в том числе и среди молодой аудитории, что свидетельствует о сохранении интереса к классическому российскому репертуару.