«Есть ревность»: Бурунов рассказал о сложностях в общении с детьми своей возлюбленной

Российский актер Сергей Бурунов в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец признался, что иногда испытывает трудности в общении с детьми своей возлюбленной Екатериной Леви.

© Вечерняя Москва

Бизнеследи занимается воспитанием сына и дочери. Артист старается найти подход к ребятам, однако иногда на это требуется много времени и терпения. По словам Бурунова, для него это тяжело, так как сам он детей никогда не имел.

— Есть ревность. И с моей стороны тоже. Потому что вся безусловная любовь, обожание, забота отдается туда — и это естественно. Было бы странно, если бы было иначе. В какой-то момент я не был готов, бесился, а Екатерина разрывалась, — высказался актер.

Артист также надеется, что его тревожность никогда не передастся родным детям. Он добавил, что не знает каким отцом будет, так как порой «реагирует на вещи, как его мать».

— Она меня попрекала куском хлеба. Говорила: ты много ешь, нам не хватает, ты лишний. От папы тоже одобрения не получал, это сейчас он гордится мной, а раньше с кулаками бросался. Не смогу их простить. Все еще болит, — подытожил Бурунов.

В июле прошлого года актер подтвердил, что больше не одинок. Он появился на мероприятии с Леви. Пару заподозрили в романе еще в 2024 году, но тогда они никак не комментировали слухи. Что известно об избраннице Бурунова и почему актер не торопится звать Леви под венец — в материале «Вечерней Москвы».