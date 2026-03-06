Слава раскрыла детали ЧП на концерте в Пензе: "Вопиющий инцидент"
Концерт, который дала певица Слава в г. Пенза, попал в топ скандальных историй этой недели. Анастасия Сланевская приехала выступать, но уже с первых минут концерта столкнулась с ситуацией, что неизвестные женщины попытались прорваться на сцену. Они кричали и мешали выступлению, подначивая зрителей в зале. При этом охрана практически бездействовала. В итоге концерт едва не был сорван, Славе пришлось самой регулировать ситуацию.
Однако некоторые зрители посчитали, что здесь вина самой певицы, и даже написали письмо в администрацию концертной площадки. Слава до сих пор находится в шоке, ну а "МК" она рассказала, как она намерена восстановить справедливость.
"Произошедший в Пензе инцидент на моем концерте, когда на сцену вышли нетрезвые женщины и попытались сорвать выступление, все еще очень лежит на мне тяжелым моральным грузом. Вместе с моей командой и юристами мы проводим собственное разбирательство, пытаемся установить и восстановить всю картину случившегося. Изучаем многочисленные видеозаписи концерта, уже отправили непосредственному организатору запрос на официальное письмо с просьбой подтвердить факт, что наш коллектив в полном объеме и на должном уровне отработал этот концерт несмотря ни на что. А также потребовали объяснений, как вообще посторонние люди могли попасть на сцену, почему не была должным образом обеспечена охрана и так далее. Вопросов очень много, все они требуют ответа", - прокомментировала случившееся Анастасия.
Слава отменила тур по России после скандального концерта
По словам артистки, произошедшее - это намеренная акция, которая кому-то была выгодна.
"Я по-прежнему уверена, что акция была спланирована и направлена против меня. Кому и зачем это понадобилось и привело к таким последствиям, надеюсь, мы все узнаем. Как только мы соберем все факты, вместе с юристами будем думать о возможном переводе этого дела в правовое поле. Это вопиющий инцидент, пресекать подобные действия и наказывать зачинщиков необходимо. Такая ситуация может коснуться не только меня, но и любого из моих коллег. Видимо, защищать себя от подобных действий нам нужно самостоятельно", - подытожила Слава.