Концерт, который дала певица Слава в г. Пенза, попал в топ скандальных историй этой недели. Анастасия Сланевская приехала выступать, но уже с первых минут концерта столкнулась с ситуацией, что неизвестные женщины попытались прорваться на сцену. Они кричали и мешали выступлению, подначивая зрителей в зале. При этом охрана практически бездействовала. В итоге концерт едва не был сорван, Славе пришлось самой регулировать ситуацию.

Однако некоторые зрители посчитали, что здесь вина самой певицы, и даже написали письмо в администрацию концертной площадки. Слава до сих пор находится в шоке, ну а "МК" она рассказала, как она намерена восстановить справедливость.

"Произошедший в Пензе инцидент на моем концерте, когда на сцену вышли нетрезвые женщины и попытались сорвать выступление, все еще очень лежит на мне тяжелым моральным грузом. Вместе с моей командой и юристами мы проводим собственное разбирательство, пытаемся установить и восстановить всю картину случившегося. Изучаем многочисленные видеозаписи концерта, уже отправили непосредственному организатору запрос на официальное письмо с просьбой подтвердить факт, что наш коллектив в полном объеме и на должном уровне отработал этот концерт несмотря ни на что. А также потребовали объяснений, как вообще посторонние люди могли попасть на сцену, почему не была должным образом обеспечена охрана и так далее. Вопросов очень много, все они требуют ответа", - прокомментировала случившееся Анастасия.

Слава отменила тур по России после скандального концерта

По словам артистки, произошедшее - это намеренная акция, которая кому-то была выгодна.