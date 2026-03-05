«Интересуют только мои мужчины»: экс-супруга Тиммы высказалась о Седоковой

Пока певица Анна Седокова судится с семьей баскетболиста Яниса Тиммы, бывшая супруга баскетболиста Сана Оша обратилась к артистке.

Родственники Тиммы утверждают, что певица продала квартиру баскетболиста и оставила все вырученные деньги себе. При этом, как утверждают юристы, недвижимость должна была перейти единственному сыну спортсмена — Кристиану.

В соцсетях Седокова в ответ на обвинения усмехнулась и заявила, что именно она покупала жилье для мужа и на протяжении многих лет обеспечивала семью. Кроме того, артистка утверждает, что родственники спортсмена якобы пытаются заработать на произошедшей трагедии.

— Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои сторис. Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, когда прятался под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына, — написала в личном блоге певица.

В итоге Седокова не выдержала и написала мужу бывшей жены Тиммы Сане. Он прочитал гневное сообщение, но предпочел его проигнорировать. Ответ в итоге дала сама Сана.

— Чувствую себя особенной, раз среди всех мужчин в мире ее интересуют только мои. Видимо, одного ей было мало — она написала второму. Это все на ее совести, — заявила в личном блоге Сана.

2 марта адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Москве в 2024 году. СК определил, что мужчина совершил суицид.

Тело латвийского баскетболиста нашли в доме в центре столицы 17 декабря 2024 года. Позднее родственники Тиммы обвинили Седокову в доведении мужчины до самоубийства. Подробности этого скандала выясняла «Вечерняя Москва».