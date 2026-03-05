Крид изменил скандальный номер с поцелуем после жалоб Мизулиной

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) внес коррективы в концертный номер после скандала с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Об этом пишет Super в Telegram.

Ранее во время шоу исполнитель прямо на сцене целовался с танцовщицей. Теперь Крид прикрыл поцелуй табличкой с надписью «12+», напоминающей о возрастном ограничении концерта. Отмечается также, что костюмы танцовщиц стали скромнее, а их поведение на сцене — менее раскованным.

В сентябре 2025 года Мизулина заявила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта Крида. На выступлении с возрастной маркировкой «12+» артист целовался с танцовщицей во время одного из номеров. Глава ЛБИ назвала шоу «голой вечеринкой на сцене "Лужников"». Сам артист заявил, что не считает красиво поставленный танцевальный номер событием, способным повлиять на семейные ценности.