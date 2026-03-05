Дочь Марии Шукшиной госпитализировали после соревнований

36-летняя Анна, дочь Марии Шукшиной, попала в больницу сразу после соревнований по жиму штанги. Девушка занимается бодибилдингом и недавно получила звание мастера спорта. На соревнованиях она пожала 115 килограммов после шестилетней подготовки.

© Super.ru

В своем телеграм-канале Анна рассказала, что за неделю до соревнований ей установили зубной имплант, который спровоцировал сильный отек лица.

«Видимо, не прижился или что-то с ним пошло не так. В итоге сильный отек лица. Так что прямо с помоста я поехала на госпитализацию», — написала она.

По данным СМИ, в последние годы отношения между Марией и Анной остаются напряженными. Артистка якобы не одобряла увлеченность дочери бодибилдингом и не скрывала, что нынешняя фигура наследницы ее не впечатляет.