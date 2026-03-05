Сын Дубцовой назвал женщину, которая его вдохновляет

Сын Ирины Дубцовой Артем рассказал, что мать является его главным женским вдохновением. Его слова "Газете.Ru" передали в пресс-службе лейбла VK Records.

Дубцов подчеркнул, что именно мать привила ему любовь к музыке. Из-за звездного родителя у парня появилось желание писать, создавать и петь. Дубцова поддерживала все начинания сына

. "Женщина в моей жизни — это не просто вдохновение, а часто именно причина, по которой рождаются песни. Все идет из реальных эмоций и настоящих чувств", — поделился артист.

По словам Дубцова, в его жизни также есть девушка, которая повлияла на его мировоззрение также сильно, как и мать.