Соседов защитил Жукова перед Губиным: "Ему худым быть не надо"

На днях Андрей Губин дал откровенное интервью Ксении Собчак. Среди прочего некогда один из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады высказался о коллегах.

Так, Андрей Губин не оценил талантов Люси Чеботиной, Мари Краймбрери и Zivert, а Ани Лорак и вовсе назвал своей самой нелюбимой певицей, потому что она "горлопанит". А продюсера, композитора Игоря Крутого Губин и вовсе назвал интриганом.

Однако больше всего досталось лидеру группы "Руки вверх!" Сергею Жукову. По мнению Андрея Губина, исполнителю хитов "Крошка моя" и "Студент" просто позорно выходить на сцену с плохой дикцией и лишним весом.

Разразился скандал. Многие пользователи Сети накинулись с критикой на Андрея Губина. Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, шепелявость может быть особенностью артиста, а не дефектом.

"Далеко не все артисты у нас с идеальной дикцией. Классический пример — Лев Лещенко, которого пародируют все, кому не лень. Или Татьяна Буланова… Но это же фишка, это делает артиста узнаваемым", - высказал мнение Соседов.

Также он высказался и на тему лишнего веса солиста группы "Руки вверх!". По мнению музыкального критика, Сергею Жукову просто не пошло бы быть худым, передает Teleprogramma.org.