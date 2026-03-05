Пугачева может вернуться в Россию: подробности

Алла Пугачева, которая сейчас проживает вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) и детьми на Кипре, в ближайшее время может вернуться в Россию на фоне ракетных атак Ирана. Об этом в беседе с aif.ru сообщил продюсер Павел Рудченко.

Павел сомневается, что Пугачёва с семьей на фоне нынешней ситуации поедут в Европу, поскольку в большинстве стран ЕС сейчас процветает русофобия. Он напомнил, что Алла Борисовна все ещё остается российской певицей.

«Примадонна в России не займет те же позиции, на которых она была ранее. Шоу-бизнес в нашей стране уже долгое время прекрасно живет без Пугачевой и регулируется без её ведома и её влияния. Так будет происходить и дальше», — заключил эксперт.

Рудченко предположил, что Примадонна уже ближе к лету может вернуться на родину. При этом он не исключил возможность того, что она начнёт выступать на частных мероприятиях и корпоративах.

Ранее певец Прохор Шаляпин расскрыл все детали закулисных интриг Аллы Пугачёвой. Артист заявил, что певица многим коллегам подпортила жизнь, включая его самого.