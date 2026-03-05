Шансы комика Сабурова вернуться в Россию оценили

Известный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров вряд ли сможет отменить запрет на въезд в Россию на 50 лет. Его шансы вернуться в страну оценила юрист Елена Ермохина в разговоре с РИА Новости.

Юрист отметила, что Сабуров имеет право обжаловать запрет на въезд в Россию — для этого у него есть еще два месяца. При этом, по ее мнению, шансы отменить решение у комика очень низкие. Как объяснила Ермолина, судьи строго подходят к подобным делам.

«Успех возможен при доказательствах процессуальных ошибок, отсутствия угрозы или изменении обстоятельств (...), например, публичных заявлениях о лояльности», — уточнила юрист.

Ранее Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию. Об этом он сообщил на своем первом выступлении после изгнания из страны.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, стало известно 6 февраля. Комика задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение объяснили тем, что он нарушил налоговое и миграционное законодательство. Кроме того, сообщалось, что юморист резко высказывался о спецоперации России на Украине.