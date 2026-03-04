Собчак высмеяли в соцсетях

Пользователи соцсетей раскритиковали наряд Ксении Собчак на Парижской неделе моды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Парижская неделя моды прошел в саду Тюильри. Мероприятие посетило множество знаменитостей, включая Шарлиз Терон, Эмили Ратаковски, Аню Тейлор-Джой и Маколея Калкина.

Как рассказала Собчак, для нее разработали специальный график с ежедневной сменой нарядов и причесок. На показе она появилась в алой блузе с плиссировкой и кружевной вуалью, белых кюлотах, мюли с розой и черной треуголке. При этом Собчак подчеркнула, что разные элементы ее образа являются отсылками к знаменитым нарядам из истории моды. К примеру, ее блуза является отсылкой к платью Dior, созданному Ивом Сен Лораном в 1960 году.

Как сообщает источник, часть пользователей в соцсетях раскритиковали наряд Собчак. Некоторые из них назвали телеведущую «нелепой» и сравнили ее наряд с клоунским.

«Хуже Собчак только Прянка Чопра и Ратаковски», — приводит издание один из комментариев.

