Мария Погребняк «попалась на развод» и расплакалась

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале пожаловалась, что "попалась на развод".

Погребняк записала эмоциональное видео, в котором расплакалась. Она рассказала, что во время парковки мужчина бросился ей под машину. Неизвестный бросил в ее сторону зажигалку и что-то выкрикивал. Модель растерялась и вышла из автомобиля, чтобы узнать, что происходит.

"На машине не было ни одной царапины или следа, хотя она была грязная и мокрая — любой контакт сразу бы отпечатался. Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую. К счастью, рядом оказались свидетели", — поделилась блогерша.

Погребняк вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

"После мужчина признался, что никакого наезда не было, просто у него "поднялось давление". А потом добавил, что сам ударил по машине, чтобы "не было претензий с моей стороны", и предложил "подписать мировую". Я стояла в слезах и не могла понять — зачем все это? Зачем врать, если ничего не произошло?" — рассказала модель.

Погребняк посоветовала людям не паниковать, если с ними произойдет подобный вид мошенничества. По словам знаменитости, стоит самостоятельно вызвать полицию, искать свидетелей и фиксировать все на видео.