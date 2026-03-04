Разрушившая семью подруги Полина Диброва: "Угонять мужчин — мое хобби"

Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику. Бизнесмен жил по соседству, а модель дружила с его женой, несколько лет назад даже стала крестной его сына. Диброва так влюбилась в соседа, что разрушила семью приятельницы.

Перед Новым годом Полина и Роман съехались. Они открыто заявили о своих отношениях, а теперь вместе наслаждаются поездкой в Антарктиду. В дороге модель развлекается, устраивая фотосессии и снимая забавные ролики. В одном из видео Диброва предстала в откровенном наряде – коротком зеленом платье с внушительным декольте.

"Девочки, я выхожу из дома, придержите своих мужчин. Я не хочу их видеть", — пошутила Полина.

Но пользовательницы Сети шутку не оценили. На Диброву обрушилась волна критики. Подписчицы язвительно высказались о поведении модели и ее отношениях с мужчинами. Полина терпеть оскорбления не стала, она отреагировала на упреки в свой адрес.