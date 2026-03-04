Слава обратилась к зрителям после скандального концерта

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратилась к поклонникам после скандального концерта, на котором якобы вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие видео она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница вновь объяснила, что плохо себя чувствовала во время выступления, но отмена шоу обернулась бы для нее крупным штрафом. Критику со стороны зрителей она назвала проплаченной акцией.

«Скорее всего, вам это проплатили. И вам это очень сильно откликнется», — заявила певица.

Она подчеркнула, что уже обратилась в суд, но также намекнула, что последствия для хейтеров неизбежны из-за ее «сильной энергии».

«Мы, артисты, не хотим бояться на сцене, что выбежит какая-то пьяная тетка. Мы хотим отдаваться душой», — заключила Слава.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. После неудачного выступления артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам исполнительницы, концертный директор настоял, чтобы она выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Она также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.