Цыганова раскрыла, зачем попробовала Байкал на вкус

Певица Виктория Цыганова объяснила, зачем вслед за Shaman решила попробовать озеро Байкал на вкус. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Цыганова поделилась, что приехала на Байкал из-за своей давней мечты. Певица посетила озеро, чтобы снять на его фоне живописный видеоклип. В итоге артистка с командой записали ролик с небольшой танцевальной постановкой.

«Впечатления самые поразительные! Там лед, чистый как слеза. Небо — холодное, бесконечное. Трещины на льду напоминают живые линии, словно рисунок, созданный самой природой. Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — поделилась исполнительница.

По словам Цыгановой, лед, который образовался на месте озера, оказался вкусным. При этом, как отметила певица, он очень холодный.

В конце февраля журналистка Алена Жигалова опубликовала видео, в котором Виктория Цыганова грызет лед с Байкала.

«Какой вкусный лед!» — отметила певица.

19 февраля певец Shaman сделал в социальных сетях видеопубликацию, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и заявил, что ему было вкусно.

