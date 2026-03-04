Андрей Губин оправдался за оскорбления в адрес Сергея Жукова

Певец Андрей Губин заявил, что очень уважает своего коллегу по сцене Сергея Жукова. Он признался, что крайне удивился, когда увидел новостные заголовки о том, что оскорбил артиста, назвав его голос гнусавым.

— Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил, — передает слова музыканта Telegram-канал «Москва 24».

Губин в беседе с журналисткой Ксенией Собчак назвал позором выступления Жукова. Он добавил, что не понимает «уровень общества, которое это нормально воспринимает», ведь певец дает выступления перед огромной аудиторией.

Сам Жуков ответил Губину, опубликовав в своем блоге видео с выступления в «Лужниках», на котором ему подпевают тысячи поклонников. Изображая шепелявость, исполнитель пожаловался, что слова в его песнях давно не разобрать, потому что «у Сережки с дикцией беда» и «с таким произношением никуда».

До этого композитор поделился воспоминаниями о том, как в 90-х он соблазнял поклонниц после концертов в городах. Музыкант долгое время страдает от серьезного заболевания, которое причиняет ему каждодневную боль. Чем болеет Андрей Губин — в материале «Вечерней Москвы».