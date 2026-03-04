Полина Диброва, вероятно, устав от хейтерских комментариев в соцсетях, решила разом ответить всем недоброжелателям. Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала видео, на котором позирует в коротком бирюзовом платье, и провокационно подписала его: «Девочки, я выхожу из дома, придержите своих мужчин. Я не хочу их видеть».

Провокация сработала — и теперь негативных комментариев стало вдвое больше. Дибровой пришлось отбиваться от них. К счастью, в этом деле она уже специалист.

«Угонять мужчин — моё хобби», — ответила она одной из подписчиц.

Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Дибровых стало известно летом прошлого года. Официально Дмитрий и Полина развелись 20 сентября. Сообщалось, что после 16 лет брака женщина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым у неё закрутился роман незадолго до разрыва с телеведущим. Вместе с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья — могли видеть отца.