Работа стриптизершей, алкоголизм и нищета: тяжелая судьба Натальи Лагоды

Наталья Лагода выбралась из провинции и добилась популярности с первого хита, однако предательство гражданского мужа сломало ее. История девушки не обрела счастливого финала и закончилась в гараже, похожей на притон. Starhit вспомнил историю знаменитости в день ее рождения.

Взлет карьеры

Наталья Лагода родилась 4 марта 1974 года в украинском городе Черкассы. Еще в школе ее считали красавицей и прочили большое будущее, однако после окончания ПТУ девушка вышла замуж за заводчанина Эдуарда Фисака и родила ему сына Дмитрия. Для молодой мамы история могла закончиться в провинции, но Наталья Фисак решила попытать счастья в столице и бросилась навстречу судьбе, оставив ребенка с бабушкой.

Ежедневно Наталья ходила на модельные кастинги, однако конкуренция была высока. Ради заработка устроилась стриптизершей в клуб Dolls, где ее заметил бизнесмен Александр Карманов. Он оставлял пассии тысячи долларов за простой разговор.

Карманов вытащил девушку из сомнительного заведения и сделал звездой. Инвестиции быстро приносили плоды: певица, взяв фамилию Лагода, попала на вершину чартов после снятого в Таиланде клипа «Маленький Будда». В одночасье артистка стала секс-символом, а ее снимки появились на обложке Playboy.

Измена

В начале 00-х Лагода была на пике популярности, а после выхода сингла «Врут твои мне глаза» началась работа над вторым альбомом, которая так и не была окончена. Девушке было очень непросто, когда она узнала о романе гражданского супруга с солисткой «Блестящих» Ольгой Орловой.

«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — признавалась Наталья.

С тех пор несчастья следовали одни за другим. Александр начал жить с Орловой и женился на ней, а Наталья осталась одна с восьмилетним сыном. Однако и ребенок не был для нее утешением. А после случилось страшное: артистка выпала с балкона пятого этажа на глазах у ребенка.

Состояние знаменитости не внушало особых надежд. По разным сведениям, она перенесла от 12 до 16 операций, в том числе трепанацию черепа и ряд пластических процедур. Выйти из комы ей удалось лишь благодаря голосу сына — мать услышала ребенка и поняла, что должна вернуться к нему. Впоследствии Лагода вернулась в родные Черкассы, обвиняя Орлову во всех бедах.

«Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!», — говорила Ольга Орлова спустя много лет после трагедии.

Наталья Лагода пыталась покончить с собой на глазах у семилетнего сына

Возвращение домой

В родных Черкассах Лагода встретила бывшего одноклассника Виталия, который с детства был влюблен в нее. Он покорил сердце певицы, взял ее в жены и увез в Луганск.

«Живем в маленькой съемной квартире, работаем. Свою "трешку" в центре Москвы я продала за 320 тысяч долларов. На эти деньги мы с мужем открыли свой центр автосервиса. Теперь я помогаю чинить машины, зачищаю салоны, занимаюсь сваркой, но больше всего нравится полировать. Когда много работы, бывает, приходится даже жить в гараже», — делилась Наталья.

Сперва Лагода уверяла, что не жалеет о том, как сложилась судьба, однако все чаще упоминала в разговорах с прессой, что ей тяжело смотреть старые клипы. Виталий не был терпим и ревновал к прошлому супруги. Депрессию пару заливала спиртным.

Смерть

Виталий Семененко вызывал противоречивые эмоции у родственников Лагоды. Брат некогда известной певицы Сергей вспоминал, что Наталья встретила одноклассника на вечеринке друзей, а предприимчивый отец парня предложил забрать девушку к себе и продать ее столичное жилье. Сестра артистки Ирина Белоус сетовала: Виталий якобы запретил супруге выходить на работу и распоряжался деньгами от проданной квартиры.

«Она снова выступать хотела. Но только шаг вперед сделает, а Виталий ее на три шага назад оттягивает — скажем, не вовремя ей водочки нальет. В каких Наташа в конце жизни оказалась жутчайших условиях, такого я себе даже представить не могла. Чтобы так пасть», — рассказывала женщина.

Со временем пара перебралась в гараж, который использовался парой в качестве бомбоубежища из-за неспокойной обстановки в городе. Они спали на голом цементе, а от сырости и сквозняков Наталья заболела пневмонией. Бывшая артистка не стремилась лечиться и со временем запустила воспаление легких.

За день до трагичного ухода Лагода связывалась с родными и рассказывала, что ее мучит жар и судороги, а потом перестала отвечать на звонки. 29 мая 2015 года она скончалась. Позднее оказалось, что вместо вызова врачей супруг налил ей водки, а медики заключили, что причиной смерти стала интоксикация. Организм певицы был слишком истощен болезнями и алкоголем.