Бледанс высказалась о провокационном видео певца Shaman

Актрису Эвелину Бледанс сначала шокировало видео с облизывающим лед Байкала певцом Shaman, но затем она пришла к выводу, что в этом нет «ничего такого страшного». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видео, на котором он облизывает лед на озере Байкал. На записи он отметил, что решил «попробовать на вкус» самое чистое озеро. Видео он сопроводил отметкой «18+».

«То, что Shaman полизал лед - честно говоря, я была в легком шоке. <…> А с другой стороны: ведь он ничего такого страшного не сделал, просто захотел соединиться с природой, с такой могучей силой, как Байкал», - так ролик прокомментировала Бледанс.

Видео с певцом, лижущим лед, стало вирусным в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи писали о желании «развидеть» эту запись.