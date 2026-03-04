Прохор Шаляпин высказался о рождении ребенка

Прохор Шаляпин был женат трижды, однако так пока и не обзавелся ребенком. После того, как в 2021 году певец овдовел, он предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Тем не менее, в новом интервью артист признался, что никогда не бывает одинок.

И все же свадьбы Прохора Шаляпина в ближайшее время ждать не стоит. Певец вообще дал понять, что не намерен идти под венец.

"Нет, свадьбы никакой сейчас не будет. Уже слишком много имущества у меня…" - уклончиво отметил популярный исполнитель.

Однако певец признался, что мечтает стать родителем.

"Я очень хочу детей. Вот когда будут дети, тогда и свадьба, может быть, будет. Только дети меня смогут заставить в следующий раз пойти под венец. Вот забеременеет, родит, сделаем ДНК на всякий случай…" - рассказал Шаляпин "КП".

Напомним, певец, по его словам, впервые женился в 18 лет, причем его избранница была старше. Когда случился развод, неизвестно, однако в 2013 году Прохор Шаляпин во второй раз пошел под венец. На сей раз его супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина. Через пару лет супруги оформили развод, однако остались в хороших отношениях. Третьей официальной женой певца стала владелица сети адвокатских контор Татьяна-Клаудиа Дэвис. В 2021 году влюбленные поженились в Лас-Вегасе, однако вскоре женщина умерла от осложнений, вызванных ковидом.