Анна Руднева из «Ранеток» станет мамой в третий раз

Экс-солистка популярной группы «Ранетки» Анна Руднева, которая после громкого развода с Дмитрием Белиным в 2023 году казалась настроенной на одиночество, вновь обрела личное счастье. Певица рассказала о том, что беременна в третий раз, назвав грядущее прибавление своим «большим третьим счастьем».

— Жизнь удивительна... она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты, — отметила Руднева.

Имя отца будущего ребенка Руднева раскрывать отказалась, лишь заинтриговав поклонников: если бы ей год-два назад сказали, что она встретит эту весну так «особенно», она бы, вероятно, не поверила.

Для 36-летней певицы это будет уже третий ребенок. Ее первый брак с актером Павлом Сердюком подарил ей дочь Софию. Второй брак с музыкантом Дмитрием Белиным, от которого у Анны есть сын Тимофей, распался в 2023 году. Руднева ранее признавалась, что отношения с Белиным были крайне эмоциональными.

