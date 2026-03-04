Киба вновь пофлиртовала с сыном Дубцовой, несмотря на роман с бизнесменом

Минувшим вечером Аврора посетила день рождения Артема Черницына. Ранее эту парочку подозревали в романе.

Недавно в Сети активно обсуждали возможные чувства между Авророй Кибой и Артемом Черницыным. Бывшая невеста Григория Лепса открыто флиртовала с наследником Ирины Дубцовой на своем празднике. Однако позже СМИ развеяли слухи о романе этой парочки. Выяснилось, что сердце девушки занято серьезным бизнесменом Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана. Но, похоже, статус «занята» не мешает Авроре проявлять особую теплоту к старому знакомому.

Вчера, 3 марта, Артем Черницын отметил свое 20-летие. Юбилей прошел с размахом: клубная атмосфера, диджей-сеты и танцы до утра. Среди близких друзей на вечеринке заметили и Аврору Кибу. Девушка не просто пришла поздравить именинника, но и публично обратилась к нему в своем блоге.

Бывшая невеста Григория Лепса опубликовала трогательное послание Артему. Оно вновь заставило фанатов сомневаться в том, что между ней и сыном Ирины Дубцовой просто дружба.