Ситуация на Ближнем Востоке поставила под удар активы российских знаменитостей в ОАЭ. Эксперты прогнозируют обвал цен.

Дубай, который долгое время служил «тихой гаванью» для звезд российского шоу-бизнеса, перестал быть безопасным. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рынок недвижимости охватила паника. Как выяснили журналисты издания Super, некоторые наши знаменитости, скупавшие люксовые апартаменты, рискуют лишиться колоссальных сумм.

Эксперт Антон Буржуй выделил три сценария развития событий. При самом пессимистичном раскладе — если напряженность затянется более чем на два месяца — цены на жилье рухнут на 20-25%. В этом случае потери знаменитостей станут катастрофическими.

Больше всех рискует Дмитрий Нагиев. Шоумен приобрел апартаменты в элитном комплексе на самом пике цен в январе. Сделка обошлась ему в 300 миллионов рублей. Падение рынка может стоить звезде 75 миллионов. К этому стоит добавить ежегодные расходы на сервис в 5 миллионов рублей, которые придется платить в любом случае.

Ксения Собчак, купившая в Дубае квартиру за 1,6 млн долларов в рассрочку, рискует потерять около 30 миллионов. На этом фоне убытки Александра Реввы выглядят скромнее — около 8 миллионов рублей, что эксперты называют «подъемной» суммой для артиста.