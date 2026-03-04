Развод, рождение внука и похудение: как живет Ольга Картункова

Звезде КВН и «Однажды в России» 4 марта исполнилось 48 лет. News.ru рассказал, как сложилась карьера артистки и ее личная жизнь.

Карьера

Ольга Картункова (при рождении — Рудакова) появилась на свет 4 марта 1978 года в селе Винсады Ставропольского края. После окончания юридического института по специальности «делопроизводитель» начала свою карьеру методистом в Доме культуры.

Творческий путь Картунковой начался с участия в КВН. Она выступала за команду из Пятигорска под названием «Ноев ковчег». В 2010 году она возглавила команду, которая затем была переименована в «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством коллектив завоевал Кубок чемпионов Первой лиги КВН, а позднее вступил в Высшую лигу и в 2013 году стал ее победителем.

В 2014 году Картункова начала сниматься в юмористическом шоу «Однажды в России», а позднее стала сниматься в кино. На данный момент в ее фильмографии 10 работ.

В 2023 году Картункова призналась, что оказалась в черном списке КВН. Причиной стало участие в шоу «Игра» на ТНТ, которое повторяло концепцию КВН и было закрыто до окончания сезона.

«Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — заявляла она.

Семья

В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. В их семье родились двое детей: Виктория и Александр. В 2023 году артистка заявила о разводе. Сейчас она встречается со своим концертным директором Владимиром.

3 марта 2026 года стало известно, что юмористка впервые стала бабушкой. Юмористка призналась, что хочет постоянно целовать внучку, но не стала раскрывать имя девочки.

Похудение

В начале своей юмористической карьеры Картункова весила более 100 кг. За последние годы она сумела сбросить лишний вес. По словам артистки, на это ее подтолкнула травма ноги.

«Мне сказали, что либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. И в Москве делали операцию, и в Израиле. Я была вынуждена похудеть! А потом, когда уже начала сбрасывать вес, я поняла, что это довольно-таки неплохо», — поделилась знаменитость.

Она отмечала, что неоднократно подвергалась травле из-за избыточного веса и задумывалась о завершении карьеры.

Отреклась от коллеги

Картункова отреклась от коллеги по шоу «Однажды в России» Игоря Ласточкина, который решил вступить в ВСУ. После появления новостей артистка заявила, что не знает такого человека.

«Первый раз о нем слышу», — сказала знаменитость.

Проведение спецоперации на Украине юмористка не комментировала.