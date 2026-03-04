Развод, рождение внука и похудение: как живет Ольга Картункова
Звезде КВН и «Однажды в России» 4 марта исполнилось 48 лет. News.ru рассказал, как сложилась карьера артистки и ее личная жизнь.
Карьера
Ольга Картункова (при рождении — Рудакова) появилась на свет 4 марта 1978 года в селе Винсады Ставропольского края. После окончания юридического института по специальности «делопроизводитель» начала свою карьеру методистом в Доме культуры.
Творческий путь Картунковой начался с участия в КВН. Она выступала за команду из Пятигорска под названием «Ноев ковчег». В 2010 году она возглавила команду, которая затем была переименована в «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством коллектив завоевал Кубок чемпионов Первой лиги КВН, а позднее вступил в Высшую лигу и в 2013 году стал ее победителем.
В 2014 году Картункова начала сниматься в юмористическом шоу «Однажды в России», а позднее стала сниматься в кино. На данный момент в ее фильмографии 10 работ.
В 2023 году Картункова призналась, что оказалась в черном списке КВН. Причиной стало участие в шоу «Игра» на ТНТ, которое повторяло концепцию КВН и было закрыто до окончания сезона.
«Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — заявляла она.
Семья
В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. В их семье родились двое детей: Виктория и Александр. В 2023 году артистка заявила о разводе. Сейчас она встречается со своим концертным директором Владимиром.
3 марта 2026 года стало известно, что юмористка впервые стала бабушкой. Юмористка призналась, что хочет постоянно целовать внучку, но не стала раскрывать имя девочки.
Похудение
В начале своей юмористической карьеры Картункова весила более 100 кг. За последние годы она сумела сбросить лишний вес. По словам артистки, на это ее подтолкнула травма ноги.
Она отмечала, что неоднократно подвергалась травле из-за избыточного веса и задумывалась о завершении карьеры.
Отреклась от коллеги
Картункова отреклась от коллеги по шоу «Однажды в России» Игоря Ласточкина, который решил вступить в ВСУ. После появления новостей артистка заявила, что не знает такого человека.
«Первый раз о нем слышу», — сказала знаменитость.
Проведение спецоперации на Украине юмористка не комментировала.