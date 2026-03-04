Малежик рассказал, как отнесся к отмене концерта из-за непроданных билетов

Организаторы концерта заслуженного артиста России Вячеслава Малежика отменили его выступление в Обнинске, запланированное на 4 марта, однако исполнителя забыли поставить в известность. Соответствующую информацию подтвердил певец.

— Наверное, не собрали денег, не продали билеты. Это довольно обычное дело, — отметил Малежик.

Он спокойно отнесся к ситуации. Артист напомнил, что выступает на сцене с 1973 года и за это время он привык к тому, что такие истории могут происходить. Певец в беседе с 360.ru добавил, что не собирается никого ругать или подавать в суд.

