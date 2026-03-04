Раскрыты траты Кудрявцевой на отдых в Египте

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Хургаде, где премиум-номер с видом на море стоит около 280 тысяч рублей за шесть ночей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, на отдых Лера Кудрявцева поехала вместе с дочерью Машей и для проживания «выбрала роскошный отель».

«Просто каникулы. Решила в этом году чаще путешествовать, пока есть возможность», - отметила телеведущая.

При этом премиум-номер с видом на море на курорте, славящемся бирюзовыми водами Красного моря, обойдется более чем в 280 тысяч рублей за шесть ночей.

Ранее соседи телеведущей Леры Кудрявцевой подали на нее в суд из-за затопления их квартиры. В результате Пресненский суд Москвы взыскал с Кудрявцевой 463 тысячи рублей. Кроме того, телеведущей предстоит возместить расходы на государственную пошлину и услуги нотариуса.