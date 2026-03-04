«Злые люди»: российских звезд хотят начать наказывать за грубость и хамство

Актриса Мария Голубкина и певица Слава неприятно удивили публику своим хамством. Как сообщает «Царьград», в России призвали начать наказывать звезд за грубость.

Ранее Голубкина призналась, что послала журналистку, которая пыталась взять у нее интервью. По словам артистки, представительница прессы вела себя слишком навязчиво.

«Потому что мне это интервью не надо. В общем, какое-то хамье, и она мне сказала: "Тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты, *** старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему», — рассказала Голубкина.

Анастасия Сланевская в последнее время регулярно попадает в скандальные хроники. Например, 18 февраля на концерте в Смоленске она несколько раз нецензурно выразилась — когда споткнулась и когда уходила со сцены. Позднее, 1 марта, на концерте в Пензе произошел схожий инцидент. Сеть наводнили видео на которых, по словам очевидцев, Слава с трудом стояла на ногах, едва открывала рот и в не попадала в ноты.

Скандал на концерте певицы Славы: исполнительница намерена подать в суд на зрительниц

Где-то к третьей песне из зала донеслось обвинение в том, что артистка выступает под фонограмму. Одна из зрительниц, по словам очевидцев, тоже нетрезвая, подошла к сцене и стала предъявлять претензии. Позднее Славе стало плохо и ее увели за кулисы. Через какое-то время она вернулась, призналась, что болеет, и снова предложила недовольным забрать деньги.

«У меня гайморит, почти не слышит одно ухо, болит плечо. Мне нужно было отменить концерт? Тогда убытки составили бы около трех миллионов. У меня есть такие деньги? Нет. Я старалась петь, насколько могла. А вы злые люди», — оправдывалась после Слава.

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) решил не оставлять без внимания некрасивое поведение звезд. Руководитель организации Виталий Бородин заявил, что организация готовит сразу несколько обращений в отношении Славы. Первое — по факту нецензурной брани в общественном месте. Такие действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Второе — по статье о продаже товаров или оказания услуг ненадлежащего качества из-за возможного выступления под фонограмму.

«Ответить могут и организаторы концерта, и сама артистка. Штрафы для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч», — отметил он.

По мнению Бородина, подобные артисты «разлагают» общество и молодое поколение. Он уверен, что такие люди не должны появляться на сцене, а люди устали от их выходок.