Ольга Бузова стала лицом бренда Kari

Российский бренд обуви и аксессуаров Kari начал сотрудничать с певицей Ольгой Бузовой. Совместная кампания стартовала 1 марта, она станет частью стратегии по укреплению эмоциональной связи бренда с аудиторией. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Kari.

© Sostav.ru

В рамках контракта сроком на один год планируется масштабная рекламная программа с участием Ольги, включающая съемки сезонных коллекций обуви, одежды и аксессуаров для магазинов, маркетплейсов и диджитал-платформ.

Оксана Ледовская, директор по маркетингу Kari:

Информационное поле сегодня меняется стремительно, и бренду важно всегда оставаться на связи со своей аудиторией и поддерживать высокие охваты. Kari — массовый бренд с миллионной аудиторией. Мы работаем в 600 городах, у нас порядка 4 млн подписчиков в социальных сетях. Для решения маркетинговых задач мы выбрали Ольгу Бузову, одну из медиалидеров, которую знают как миллениалы, так и поколение зумеров. У Ольги яркий личный бренд, который развивается по принципу «360 градусов». Она успешно реализует себя в роли телеведущей, актрисы, певицы и предпринимателя. Ее путь олицетворяет самореализацию и уверенность в себе, что импонирует целевой аудитории Kari, 75% которой составляют женщины.

Ольга Бузова:

Мне важно быть частью проектов, близких моей аудитории. Kari — бренд номер один, и мне приятно представлять компанию, которая, как и я, всегда движется вперед и не боится меняться.