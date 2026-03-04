Лепс объяснил, почему расстался с Кибой

Роман певца Григория Лепса и Авроры Кибы закончился в конце прошлого года. Как рассказал музыкант журналистам, инициатором разрыва был сам Лепс.

© Вечерняя Москва

— Я ничего не терял. Потеряли меня! — заявил артист на премьере фильма «Новая теща».

Лепс добавил, что сейчас не впадает в уныние, а период одиночества проводит с пользой: свободное время он проводит за работой и записывает новый музыкальный материал для своих поклонников.

— Люди теряют человека спокойно и открыто. У меня есть свои жизненные принципы, у кого-то они свои (...) Я человек другой, и со мной тоже уже ничего не сделаешь. Перевоспитывать себя никому не позволю. Я стою на своем фундаменте, плохой он или хороший, уже другое дело, — заключил Григорий Лепс в беседе с «КП».

Тем временем СМИ сообщили, что Аврора Киба вступила в новые отношения: теперь девушка встречается с племянником главы Азербайджана Рустамом Гаджиевым. По данным журналистов, именно родственник президента оплачивал услуги тамады Ксении Собчак и других звезд на вечеринке в честь 20-летия Кибы. Стоимость праздника, прошедшего 5 февраля, оценивается в 30 миллионов рублей.

Киба объявила о расставании с Лепсом 25 декабря. Она отметила, что их отношения завершаются «на ноте благодарности и взаимоуважения».