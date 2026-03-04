Изъятый у Бекмамбетова особняк продали

Особняк в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова, был продан на торгах. Об этом сообщается на сайте государственного портала torgi.gov.ru.

Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) - Апанаевой 1873 года постройки. По результатам аукциона при начальной цене порядка 9,3 миллиона рублей дом продали за более чем 21,4 миллиона. Новым владельцем здания оказался бизнесмен Сергей Еремеев. Победитель торгов берет на себя обязательство провести в усадьбе восстановительные работы, стоимость которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.

Здание было построено для супруги известного богослова Шигабутдина Марджани, а в 2000-м признано объектом культурного наследия. В 2025 году Вахитовский районный суд Казани принял решение об изъятии дома у Бекмамбетова, объяснив это бесхозяйственным содержанием: в 2017 году в особняке вспыхнул пожар, позднее обрушилась крыша, но полноценной реставрации в здании так и не провели. Бекмамбетова, выступавшего ответчиком по делу, на судебном заседании не было. В итоге усадьбу законсервировали.