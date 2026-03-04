Прилучный показал любимую, и это не Брутян

На днях единственной дочери Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мии исполнилось десять лет. По такому случаю известный актер опубликовал в своем официальном телеграм-канале фотографию именинницы и обратился к ней с трогательными словами.

"Моя любимая Мия! В этот день хочу сказать тебе главное: ты лучшее, что есть в моей жизни. Ценю каждую минуту, проведенную вместе, и очень скучаю, когда мы не видимся. Будь здорова, мечтай по-крупному и ничего не бойся. Я всегда поддержу любое твое начинание. С праздником, родная!" - написал счастливый отец.

© соцсети

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях Мии. Кстати, девочка отмечала день рождения с Павлом Прилучным. С братом Тимофеем она ездила в загородный дом к отцу и его новой семье. Новая жена артиста, актриса Зепюр Брутян, была рада гостям и сняла Павла Прилучного с тремя детьми в бане.

Отметим, что Агата Муцениеце тоже справила день рождения девочки. Пока ее не было дома, актриса украсила интерьер шариками и праздничной атрибутикой, а также организовала большой праздник в развлекательном центре.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>