«Полный песец»: Иван Ургант удивил поклонников новым селфи в мехах

Шоумен напомнил о себе свежим селфи в объемных мехах. Подпись к фото заинтриговала его фанатов и вызвала бурю обсуждений.

Телеведущий и шоумен Иван Ургант уже долгое время живет за пределами России. Несмотря на смену обстановки и отсутствие в эфире федеральных каналов, 47-летний артист старается не терять связь с аудиторией. Он редко балует публику подробностями своей жизни, но каждый его пост в социальных сетях становится событием. Ургант умеет напомнить о себе тонко и с фирменной иронией.

Буквально несколько часов назад Иван опубликовал свежий снимок. На фото он запечатлен в автомобиле. Шоумен был практически полностью закутан в объемный светлый мех. Из-под пушистого воротника видны лишь его глаза и усы. Подпись к кадру оказалась максимально лаконичной и двусмысленной: «Полный песец».

Подписчики звезды мгновенно отреагировали на его новую публикацию, устроив в комментариях настоящий шквал обсуждений. Многие увидели в подписи скрытый подтекст, намекающий на текущую мировую повестку. Пользователи Сети признались, что скучали по юмору Ивана. Его усы тоже оценили.