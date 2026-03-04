В скандале с Джимом Керри нашли «след Волочковой»

В Сети обсуждают странное поведение Джима Керри и слухи о его двойниках. Комик Илья Соболев в шутку заявил, что все беды актера начались после его романа с Анастасией.

Все мировые СМИ обсуждают загадочное появление Джима Керри на премии «Сезар». Поклонники подозревают, что вместо актера на публике показался его двойник — сам комик якобы пропал или даже умер. Анастасия Волочкова подогрела эти слухи, сначала подтвердив гибель бывшего возлюбленного, а затем резко опровергнув свои слова. Балерина в целом часто вспоминает роман с западным артистом.

Комик Илья Соболев едко прокомментировал ментальное состояние актера. Он в шутку заявил, что состояние Керри напрямую связано с его прошлыми отношениями с Волочковой. По мнению стендапера, именно общение с российской артисткой могло привести к печальным последствиям для психики мировой знаменитости.

«Джим Керри тоже намекал на это (роман с Волочковой — прим. ред.), когда говорил, что у него очень сильная клиническая депрессия», — заявил Илья в рамках шоу «ТОКСИКИ».

Сама балерина на шутки Соболева ответила очередными воспоминаниями о романе с Керри. Анастасия рассказала, что артист прилетал к ней в Россию на частных самолетах. Сарказм комика Волочкова предпочла проигнорировать.