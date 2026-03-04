Полина Гагарина на концерте предложила петь без нее

Певица Полина Гагарина была замечена в Татарстане, где выступила на светском мероприятии. Этот выход народ теперь обсуждает, потому что за время концерта она успела и озадачить публику, и развеселить, и даже прослезиться.

Едва Гагарина вышла на сцену, присутствующие оценили гламурное сверкающее платье в пол с длинным разрезом, которое блистало под светом софитов. Тем более что из него были видны длинные загорелые ноги певицы. Полина спела пару песен, а потом вдруг сообщила, что собирается...уходить.

"Я не просто так вас распевала, я слышала, что вы потрясающе поёте, поэтому я вас оставляю с музыкантами: у меня перерыв", - внезапно сообщила Полина.

Публика на секунду оторопела от такого заявления. Но затем Гагарина добавила: "Шучу. Так и быть, чуть-чуть подпою". Народ выдохнул и рассмеялся.

Когда выступление уже подходило к концу, Полина вдруг попросила принести ей другую одежду- Гагариной вынесли чёрное пальто. Оказалось, что певица решила исполнить песню Виктора Цоя - легендарную "Кукушку". По словам Гагариной, она посчитала, что в таком наряде петь подобную композицию будет уместно. Пальто она надела прямо на сцене поверх своего гламурного серебристого наряда.

"Я считаю, что это должно быть так из-за бесконечного уважения к этой музыке, к этим стихам, к смыслу этой великой песни", - сказала звезда.

Когда начал играть всем известный хит, у многих выступили слезы. Поклонники почтили память Цоя вместе с артисткой.

Завершила Гагарина выступление все-таки на оптимистичной ноте.