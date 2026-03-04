Подольская сделала признание о жизни с Пресняковым

Наталья и Владимир считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. И накануне певица объяснила, почему в их семье больше нет места громким скандалам.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков давно закрепили за собой статус одной из самых гармоничных и крепких пар нашего шоу-бизнеса. Их официальный союз длится с лета 2010 года. За пятнадцать лет совместной жизни супруги дважды стали родителями. Сначала у пары родился сынишка Артемий, а после — Иван. Старшему скоро исполнится 11 лет, а младшему 6.

Накануне 43-летняя певица решила пообщаться с подписчиками личного блога. Она запустила традиционную рубрику вопрос/ответ. Пользователи Сети не стали ограничиваться темами творчества. Одна из фанаток спросила Наталью, как именно они с Владимиром находят путь к примирению после крупных ссор. Ответ артистки оказался довольно неожиданным и даже философским.

Подольская призналась, что с годами формат общения в ее семье с Пресняковым сильно изменился. По ее мнению, пары с большим стажем совместной жизни со временем просто перестают конфликтовать.