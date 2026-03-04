Селена Гомес поцеловала ногу Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес поцеловала ногу мужа Бенни Бланко после того, как его раскритиковали за нечистоплотность. Об этом сообщает издание Page Six.

Селена Гомес появилась в новом выпуске подкаста своего мужа Friends Keep Secrets. Во время интервью певица сидела на полу, а ее возлюбленный — на диване, положив ногу на стол. В какой-то момент актриса наклонилась и поцеловала палец ноги Бенни Бланко.

Когда соведущий поинтересовался, понравился ли мужу Селены Гомес жест, тот ответил, что ему было приятно.

«Мне понравилось. Мне было приятно. Я тебя очень люблю», — заявил Бенни Бланко, обратившись к жене.

На прошлой неделе продюсер представил свой подкаст Friends Keep Secrets. В анонсе Бенни Бланко сидел на диване в разноцветной футболке с принтом и бежево-коричневых брюках. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на его грязные ноги. Они раскритиковали артиста и призвали Селену Гомес развестись с ним.

27 сентября звезды связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невесту вел к алтарю ее дедушка по материнской линии Дэвид Корнетт. По словам инсайдера из окружения звезд, мать актрисы была сильно расстроена таким решением дочери. Однако вскоре Мэнди Тифи заявила, что эта информация не соответствует действительности.

