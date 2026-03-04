Продюсер оценил шансы на возвращение Пугачевой в Россию

Продюсер Павел Рудченко заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной скорого возвращения Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, вариантов для комфортной жизни у артистки за границей практически не осталось. Такое предположение он высказал в беседе с aif.ru.

Хотя в 2025 году Примадонна приобрела элитную недвижимость в Болгарии, медиаменеджер сомневается, что певица сможет обосноваться в Европе. Главным препятствием он называет политическую атмосферу в Евросоюзе.

«Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — заявил Рудченко.

Пугачева оказалась в опасности из-за иранских ракет

Вариант с переездом в США собеседник издания также считает малоперспективным, особенно на фоне эскалации между США и Ираном. В сложившейся ситуации, полагает продюсер, самым логичным шагом для знаменитости станет возвращение на родину.

Рудченко не исключает, что Пугачева может объявиться в России уже в ближайшие месяцы. Он прогнозирует, что это произойдет летом, и артистка снова начнет принимать предложения по выступлениям на частных мероприятиях.