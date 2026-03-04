Суровая реальность: что могут потерять российские звезды из-за войны на Ближнем Востоке

Военное столкновение США и Израиля с Ираном поставило под удар «тихую гавань» российских знаменитостей - Объединенные Арабские Эмираты; февраль 2026 года стал для Дубая триумфальным по продажам недвижимости, но мартовские атаки дронов на жилую застройку и аэропорты обрушили рынок. Life сообщает, что под угрозой могут оказаться многомиллионные инвестиции Дмитрия Нагиева, Ксении Собчак и Александра Реввы.

По данным Life, дубайские застройщики и риелторы начали фиксировать падение количества сделок по недвижимости. При этом еще в феврале 2026 года общая сумма сделок достигла 16,5 миллиарда долларов. За весь прошлый год в Дубае было продано апартаментов на 187 миллиардов. Как отмечает Life со ссылкой на местные СМИ, за первые дни марта в Дубае сорвалось до 60 процентов сделок в сфере недвижимости.

Эксперты надеются, что конфликт закончится быстро. Тогда для рынка недвижимости все обойдется «сравнительно небольшими неприятностями». Однако сейчас тысячи российских граждан рискуют потерять свои многомиллионные инвестиции, включая знаменитостей.

В 2023 году в СМИ появилась информация, что комик Александр Ревва приобрел недвижимость в Дубае. Утверждалось, что речь идет об апартаментах в жилом комплексе, включающем в себя два 77-этажных небоскрёба и самый большой в мире бассейн площадью 560 квадратных метров. По данным Life, речь идет о небольших апартаментах стоимостью 300 тысяч долларов (примерно 23 миллиона рублей).

Также 2023 году сообщалось, что певец Стас Михайлов купил несколько квартир в комплексе, возведенном государственным застройщиком в самом центре искусственного острова Palm Jumeirah. По версии Life, недвижимость была приобретена «в коммерческих целях».

В августе 2024 года журналистка Ксения Собчак сообщила, что купила квартиру в Дубае. «Комсомольская правда» писала, что речь идет о приобретении трехкомнатных апартаментов площадью 162 квадратных метра в рассрочку за 1,6 миллиона долларов. Life отмечает, что элитный жилой комплекс достраивается, его сдача запланирована на конец 2026 года.

В конце января Telegram-канал Mash сообщил, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев купил апартаменты в пятизвездочном дубайском отеле. Утверждалось, что их стоимость превышает 300 миллионов рублей.