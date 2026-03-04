«У меня нет предрассудков»: Серябкина рассказала о жизни на сцене и дома

Певица Ольга Серябкина заявила о том, что ее новое шоу в Москве покажет, что она стала «золотом», а не «серебром». Подробностями своей музыкальной карьеры, а также личной жизни артистка поделилась в интервью «Комсомольской правде».

Серябкина вместе с певицами Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной входила в первый состав группы «Серебро». В этом составе группа заняла третье место на конкурсе «Евровидение-2007». Позже в СМИ появилась информация о конфликтах Серябкиной и Темниковой, обе артистки в итоге начали сольную карьеру.

Ольга Серябкина напомнила, что ее сольная карьера насчитывает уже почти 20 лет, и ее новое шоу с названием Gold станет своеобразным подведением итогов.

«Мне хотелось уместить сразу многое - то, что мои слушатели любили в разные периоды моей сольной карьеры (…) Конечно же, Gold - это про меня. Если раньше я была «серебром», то сегодня я точно «золото»», - заметила певица.

Также она рассказала, что всегда является «отправной точкой своих новых песен», но допускает, что могла бы покупать и произведения у других авторов.

«Если представить ситуацию, что я услышала песню и она мне понравилась, я могла бы захотеть ее приобрести - у меня нет предрассудков на этот счет. Но пока у меня такого опыта, честно говоря, не было», - заявила Ольга Серябкина.

Также артистка отметила, что после замужества готова больше делиться подробностями своей личной жизни и старается проводить время в кругу семьи, в том числе и готовить дома.

«Мы с мужем стараемся уделять время друг другу и находить новые общие занятия. Это очень важно в семейной жизни. У нас, кстати, есть такое правило: если кто-то чего-то очень хочет, то второй идет навстречу, даже если ему кажется, что это не совсем интересно», - заметила певица.

Серябкина также констатировала, что «всегда была мужественной и терпеливой» и именно это, по ее мнению, привело ее к тому, где она находится сейчас.