Киркоров объяснил паузу в своих выступлениях

Певец Филипп Киркоров в беседе с Teleprogramma.org объяснил, почему он взял паузу в творчестве и не давал сольных концертов.

Как заметил артист, он это просто не хотел, поскольку ни ему самому, ни стране, было не до песен. Сейчас, по словам Киркорова, когда появился свет в окошке, надежда на то, что будет мир, и все услышат друг друга, ему «захотелось сразу и петь, и танцевать». Он подчеркнул, что пауза была большая, и называть это можно как угодно.

«Я называю это публичным одиночеством. Это когда ты там наверху, и тебе так одиноко, и ты понимаешь, что вот я номер один. А кто-то номер два и номер три и так неловко перед ними становится», — утверждает певец.

Киркоров указал, что он смотрит на своих коллег, которые очень стараются, но у них что-то не получается, и для того, чтобы у них появился стимул догнать его и перегнать, певец заявляет, что у него творческий кризис, чтобы их «окрылить», и у них появился шанс «доползти до верхушки Олимпа».

Собеседник издания уточнил, что именно поэтому он так много помогает молодым артистам, коллегам, которые хотят самовыразиться, но не могут, именно поэтому он дает им свои возможности, рычаги, связи, чтобы у них все получилось. Артист указал, что таким образом он стимулирует их к большим победам, а то, что у него на самом деле происходит, кризис или нет, — судить людям, зрителям.