Бывшая жена Паши Техника рассказала о пережитом сексуальном насилии

В беседе с психотерапевтом Лолитой Павленко блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), бывшая жена рэпера Паши Техника, раскрыла тяжёлую историю из своего прошлого: она столкнулась с сексуальным насилием в возрасте 12 лет.

© Super.ru

По словам Карицкой, домогательства исходили от взрослого мужчины родом из Дагестана. «Это был педофил. Взрослый мужчина, который воспользовался моей доверчивостью и моим возрастом. Я не могу сказать, что меня взяли, зажали и изнасиловали. Я осталась девственницей. Насилие было из разряда "Потрогай", "Я тебя люблю", "Ты мне нравишься". И это всё было скрытно. Я думала, это моя тайная любовь», — поделилась блогерша.

Она призналась, что осознание произошедшего пришло лишь в 25 лет. Долгое время Ева никому не рассказывала об этом случае — стыд не позволял ей раскрыть правду. Лишь в 30 лет блогерша нашла в себе силы обсудить травмирующий опыт с матерью. Реакция родительницы поразила Еву.

«Она [мать] на меня круглыми глазами смотрела и говорила: "Почему ты мне не рассказала?"», — поделилась Карицкая.

Она призвала девушек ни в коем случае не молчать в подобных ситуациях и сразу обращаться за помощью к близким людям.

Ранее Ева Карицкая сообщила, что её сыну от Паши Техника сделали операцию.