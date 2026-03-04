Эдита Пьеха: что стало с певицей, куда она пропала, как живет

Когда-то Эдита Пьеха считалась одной из самых востребованных и успешных артисток на отечественной эстраде. Певица прославилась благодаря неповторимому тембру, изысканному стилю, интересному репертуару. Кроме того, она выгодно отличалась каким-то особым шармом.

На протяжении многих лет Эдита Пьеха выступала на сцене. Однако последние годы певица ведет затворнический образ жизни. После завершения карьеры артистка поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка.

Артистка живет одна, за ней присматривает персонал, однако она находится на постоянной связи с единственной дочерью Илоной Броневицкой, а также регулярно общается с внуком Стасом Пьехой.

Летом певице исполнится 89 лет. Она не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия. Из-за малоподвижного образа жизни Эдита Пьеха сильно поправилась. По слухам, артистка передвигается с помощью инвалидной коляски.

Внук Эдиты Стас Пьеха говорил, что артистка продолжает петь, но делает это непублично, в узком кругу близких и друзей.