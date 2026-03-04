Слава Комиссаренко рассказал, почему перестал делиться проблемами

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, рассказал, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и реже говорить о своих проблемах. Об этом он сообщил на съемках проекта «Давайте сделаем шоу», выпуск которого опубликован на YouTube.

По словам юмориста, раньше, когда с ним происходило что-то неприятное, он ждал встречи с друзьями, чтобы поделиться переживаниями и получить поддержку.

Теперь, как отметил комик, он старается этого не делать. По его словам, у друзей и так хватает собственных трудностей, поэтому он не хочет их дополнительно нагружать.

Комиссаренко добавил, что теперь во время встреч он и его друзья чаще говорят друг другу, что у них все в порядке.

Ранее юморист также заявлял, что может лишиться виз в США и Великобританию. По его словам, выданные ему визы талантов могли быть аннулированы.