Разорила бывшая жена: Никита Пресняков просил помощи у Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков просил помощи у бабушки на фоне финансовых проблем, которые сложились у него во время брака с Аленой Красновой. Об этом сообщает «КП».

© Соцсети

Пресняков переехал в США почти сразу после начала спецоперации вместе с Красновой. В августе 2025 года супруги объявили о разводе: Пресняков остался в Штатах, а его бывшая жена вернулась в Россию. По словам знакомых, пара рассталась из-за финансовых проблем. Алена утверждала, что сохранила добрые отношения с Никитой, однако следом внук Пугачевой показал, как выбрасывает в мусорную корзину статуэтку с надписью «Лучшая жена». Уже тогда подписчики Преснякова стали подозревать, что расставание было не столь безоблачным.

Оказалось, что всего через несколько месяцев после развода, 14 февраля, Краснова выложила в соцсети снимки с новым бойфрендом — 30-летним инженером крупной газовой компании Сергеем Тюленевым. Приятель бывшей жены Преснякова рассказал, что Алена познакомилась с избранником, когда еще была в отношениях с Никитой.

Однако и финансовые трудности Преснякова не стоит списывать со счетов. Как сообщалось ранее, столичная квартира внука Пугачевой в 2018 году оказалась в залоге у банка — стоимость жилья в Варсонофьевском переулке составляет около 200 млн рублей. Сейчас на жилье наложено обременение из-за невыплат по кредиту с сентября 2018 года.

По одной из версий, Никита потратил деньги на переезд и проживание в Америке. Однако не исключено, что его мог подвести бывший тесть — в том же 2018 году, когда артист заложил квартиру, Пресняков открыл совместный бизнес с Романом Красновым по производству уличных тренажеров.

«Идеей уличных тренажеров я вдохновился, когда учился в Нью-Йорке. Там очень развит уличный спорт. Когда я приехал в Россию, понял, что тут ничего подобного нет. Как-то мы говорили про спорт, я рассказывал про эти вещи. И мы решили попробовать это сделать. Годное дело, этого не хватает», — рассказывал журналистам Никита Пресняков.

Как позднее оказалось, бизнес оказался убыточным. Сейчас у артиста немало хлопот в связи с разводом и имущественными спорами с бывшими родственниками. В феврале Пресняков отправился на Кипр — вероятно, к Пугачевой. Не исключено, что внук решил спросить совета у бабушки, поскольку почти сразу после этого визита Никита экстренно вышел из бизнеса с Красновым.

«Не только тренажеры, а в целом все бизнес-проекты Романа Краснова оказались убыточными. Отец Алены — банкрот. Никита так доверял Роману, что, по слухам, подмахнул тестю доверенность на распоряжение имуществом. Теперь Никита пытается выяснить, как его имуществом распорядились и что теперь с этим делать», — заявил источник из окружения Преснякова.

Отмечается, что Роман Краснов действительно фигурирует в реестре сведений о банкротстве, а кредиторы не раз пытались взыскать долги. Например, одной из компаний, ООО «Мегаполис», он задолжал более 38 млн рублей. Судя по всему, таких долгов немало — эта задолженность включена в третью очередь реестра требований кредиторов бывшего тестя Преснякова.