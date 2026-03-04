Слухи о гибели Тарантино в Израиле не подтвердились

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, периодически живущий в Израиле, жив и не пострадал в результате ударов с стороны Исламской Республики. Об этом сообщает портал о жизни знаменитостей TMZ.

© Газета.Ru

"Слухи о гибели Квентина Тарантино в результате ракетного обстрела Израиля - полная чушь, и, как стало известно TMZ, с семьей режиссера все в порядке", - говорится в публикации.

Журналисты сослались на источник в окружении режиссера, который опроверг информацию о его гибели, распространившуюся ранее в социальных сетях. "Квентин [Тарантино] жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже", - заявил собеседник издания.

Как отмечается, американский режиссер вместе с семьей живет попеременно в Израиле и в Лос-Анджелесе (США). Тарантино приобрел мировую известность благодаря таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" и "Однажды в Голливуде". Кинокартина "Криминальное чтиво" принесла режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премию "Оскар", BAFTA, и "Золотой глобус".