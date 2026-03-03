Ксения Алфёрова объяснила, почему покинула выступление Бурака Озчивита

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит время от времени прилетает в Россию, чтобы порадовать россиянок своими представлениями. Актриса Ксения Алфёрова стала одной из тех, кто решил вживую насладиться игрой турецкого красавчика.

© Соцсети

«Завидуйте мне, девочки! Бурак Озчивит. И я приобщилась к мировой звезде», — поделилась актриса с подписчиками.

Предвкушение шоу быстро разбилось о реальность: Ксения поняла, что не сможет выдержать всё представление до конца, и покинула зал. О причинах своего поступка звезда рассказала в запрещённой в РФ соцсети.

«Очень стыдно нам, но совсем не смогли! Актёру, даже самому прекрасному, необходим хороший режиссёр. Мы поняли, что ИИ не только делал перевод титров, но и спектакль ставил», — высказалась Алфёрова.

Актриса пошутила, что если бы она знала турецкий язык, а спектакль ставил режиссёр, а не нейросеть, она могла бы получить удовольствие, но, увы, — не в этот раз.