Актеру Брюсу Кэмпбеллу диагностировали рак

Американский актер Брюс Кэмпбелл, звезда хоррор-франшизы Сэма Рэйми «Evil Dead», рассказал, что у него нашли неоперабельный рак. Записью об этом он поделился в социальной сети X.

Исполнитель главной роли — Эша Уильямса — во всех пяти фильмах франшизы рассказал, что его рак поддается лечению, но неизлечим.

«Наши дни, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, в этом ищут «возможности», так что будем считать, что у меня появилась такая возможность», — пошутил он.

Теперь, добавил Кэмпбелл, работа для него отойдет на второй план. Несмотря на это, 67-летний актер собирается отправиться в промо-тур со своим новым фильмом «Эрни и Эмма», выходящим в прокат летом.

Какой именно вид рака у него диагностирован, актер уточнять не стал.

Накануне актера из «Интернов» Александра Зиновьева не стало после борьбы с раком.